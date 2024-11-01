СБУ затримала 10 ворожих агітаторів, серед них — «політексперт» з медіапулу Медведчука

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Служба безпеки в Київській, Житомирській, Чернігівській та Вінницькій областях затримала 10 ворожих агітаторів, які працювали на зрив мобілізації та виправдовували збройну агресію РФ.

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

Зокрема, на Київщині затримали «політексперта», який був частим гостем на телеканалах Віктора Медведчука, де регулярно просував наративи Кремля.

Зловмисник входив до агентурної мережі ФСБ, яку координував головний редактор сайту «ПолитНавигатор» Сергій Степанов. На початку повномасштабної війни СБУ викрила цей ворожий осередок. Тоді затримали двох учасників російської агентури, а її резиденту Степанову, який переховується у Криму, заочно повідомили про підозру.

Після 24 лютого 2022 року їхній спільник з Київщини «заліг на дно» і намагався переховуватися від правосуддя, використовуючи різні місця проживання в Україні.

У Вінниці викрили 39-річного адміністратора кількох каналів в ютубі і телеграмі, який проводив онлайн-консультації про те, як чинити опір законним діям ТЦК. СБУ не уточнює його імʼя, але з опису зрозуміло, що мова про Олександра Шавлюка. За даними СБУ, він привласнював кошти, які українці донатили на ЗСУ.

На Житомирщині затримали трьох дописувачів місцевого телеграм-каналу, на якому вони закликали до фізичної розправи над представниками військкоматів. Також фігуранти зливали в чат геолокації патрулів і мобільних блокпостів українських військових та правоохоронців.

У Чернігівській області заблокували підривну діяльність 31-річного адміністратора телеграм-каналу та чотирьох його поплічників, які поширювали дані про пункти базування і маршрути руху українських військових.

На підставі отриманих доказів усім фігурантам повідомиди про підозру (відповідно до вчинених злочинів) за такими статтями Кримінального кодексу України: