У трьох областях України викрили схеми підробки меддокументів про інвалідність через МСЕК

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Правоохоронці викрили масштабну схему отримання меддокументів про інвалідність через медико-соціальні експертні комісії (МСЕК) у Рівненській, Кіровоградській та Харківській областях.

Про це повідомляє Офіс генпрокурора.

Сімом людям повідомили про підозру. Залежно від вчинених злочинів їм інкримінували незаконне переправлення осіб через держкордон, підроблення документів та використання підроблених документів, а також службове підроблення.

Рівне. За даними слідства, завідувачка центру, лікар одного з диспансерів, в. о. завідувачки відділенням лікарні та лікар ще одного медзакладу виготовляли фіктивну документацію. Вони фальсифікували історії хвороб, вносили неправдиві відомості про результати аналізів та обстежень «пацієнтів». Пізніше на підставі підробленої медичної документації МСЕК надавали громадянам групи інвалідності. Це дозволяло військовозобовʼязаним уникнути мобілізації та виїхати за межі країни.

Наразі в незаконній схемі викрили вже вісім учасників. Правоохоронці продовжують встановлювати всіх причетних до цієї злочинної схеми.

Харківщина. Правоохоронці викрили голову військово-лікарської комісії одного з РТЦК та СП в Харківській області, який сприяв виїзду військовозобов’язаних за кордон.

З березня по червень 2022 року він вносив неправдиві відомості в медичну документацію про проходження ВЛК військовозобов’язаними, внаслідок чого 15 людей призовного віку виключили з військового обліку й вони отримали можливість безперешкодно виїхати за кордон.

Кіровоградщина. Затримали двох чоловіків, які через зв’язки в МСЕК обіцяли виготовити медичну документацію про непридатність призовника до військової служби з виключенням з військового обліку. На підставі цих документів військовозобов’язаний міг незаконно перетнути держкордон. «Винагорода» за це становила $20 тисяч.

Усім підозрюваним суд обрав запобіжні заходи.