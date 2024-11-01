З липня до Білорусі залетіло 108 дронів

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Getty Images / «Бабель»

З 11 липня до Білорусі залетіло 108 дронів. З кожним місяцем кількість безпілотників, які порушували повітряний простір країни, зростала.

Про це повідомляє моніторинговий сервіс «Беларускі Гаюн».

Йдеться про щонайменше 106 дронів типу Shahed, один дрон типу Supercam та один типу «Орлан». Сотий дрон, з числа тих, що від 11 липня 2024 року залетіли до Білорусі, зафіксували в ніч проти 1 листопада.

У липні зафіксували 9 безпілотників, які порушили повітряний простір Білорусі, у серпні — 12, у вересні — 27, у жовтні — 49. Хоча сьогодні лише 1 листопада, за цей місяць у Білорусі зафіксували вже 9 дронів.

«Беларускі Гаюн» пише, що за ці місяці в країні також зафіксували падіння шістьох Shahed. Ще один впав на території Латвії, пролетівши близько 500 кілометрів через Білорусь.

Також відомо про 28 дронів, які були локаційно втрачені, — теоретично на території Білорусі можуть залишатися уламки цих безпілотників.