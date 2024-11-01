У Японії тепер можуть посадити велосипедиста в тюрму за використання телефону

Новини

У Японії ввели новий закон для велосипедистів — відтепер, якщо вони під час їзди користуються мобільними телефонами, їх можуть увʼязнити на шість місяців.

Про це пише BBC.

Покарання може бути й менш суворим — штраф у $655.

Також йдеться про заборону їздити на велосипеді в стані алкогольного спʼяніння — у таких випадках порушників каратимуть тюрмою на три роки або штрафом у $3 278.

Через кілька годин після того, як нові закони набули чинності, вже зафіксували п’ять порушень, зокрема йдеться про двох чоловіків, яких спіймали нетверезими на велосипедах. Один із порушників зіткнувся з іншим велосипедистом, але ніхто не постраждав.

Місцеві медіа пишуть, що у 2021 році кількість аварій за участю велосипедистів почала зростати — під час пандемії все більше людей вирішили їздити на велосипеді замість громадського транспорту. А зараз влада хоче мінімізувати кількість аварій, тому також ввела покарання за аварії. Тепер велосипедистів, які спричинили аварію, можуть увʼязнити на рік або оштрафувати на суму до $2 тисяч.

Загальна кількість дорожньо-транспортних пригод по всій Японії може зменшуватися, але кількість нещасних випадків на велосипедах зростає, пише BBC. Так у 2023 році в Японії зареєстрували понад 72 тисячі велосипедних аварій — понад 20% усіх дорожньо-транспортних пригод у країні.

У першому півріччі 2024 року через аварії за участю велосипедистів, які користувалися телефоном, одна людина загинула, ще 17 постраждали — це найбільша кількість жертв у подібних ДТП з 2007 року.