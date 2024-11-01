На Сумщині СБУ затримала чоловіка за підозрою в роботі на Росію — закликав бити по Шостці

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Офіс генерального прокурора

Служба безпеки затримала в Сумській області чоловіка за підозрою в роботі на Росію. Правоохоронці встановили, що ексдепутат від забороненої Партії регіонів шпигував за Силами оборони України.

Про це повідомили СБУ та Офіс генпрокурора.

Слідство встановило, що фігурант стежив за напрямками руху ешелонів ЗСУ та фіксував локації українських військ, які захищають прикордоння Сумщини. Він об’їжджав на машині місцевість, робив фото і відео та передавав їх кадровому співробітнику управління ФСБ Росії по Брянській області.

У звітах російському куратору підозрюваний, який використовував псевдонім «Афанасій», не тільки писав координати розміщення ЗСУ, а ще й просив окупантів бити по Шостці, зокрема по будівлях ТЦК.

Офіс генерального прокурора

Слідчі Служби безпеки затримали чоловіка в нього вдома в Шостці й повідомили йому про підозру в державній зраді, за що загрожує довічне.