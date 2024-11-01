Низка країн зобовʼязалася допомагати повертати полонених і депортованих українців

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У Монреалі (Канада) за підсумками конференції з людського виміру Української формули миру схвалили спільне комюніке. Деякі країни зобовʼязалися допомагати повертати полонених і депортованих українців — це ключовий аспект підписаного документа.

Відповідна заява зʼявилася на сайті президента України.

Катар, Ватикан і ПАР стануть посередниками в переговорах щодо повернення викрадених росіянами українських дітей. Литва й Катар стануть транзитними країнами для їхнього повернення. ОАЕ залишаться посередниками в переговорах про обміни військовополоненими.

Також планують сформувати групу країн, яка шукатиме інформацію про полонених українців, зокрема дітей.

Учасники конференції також зобов’язалися забезпечити підтримку України в реінтеграції повернених. Також країни поширюватимуть інформацію про те, що українські цивільні та військовополонені зазнають з боку РФ жорсткого ставлення. Йдеться і про депортацію та примусове переміщення дітей.

Міністр закордонних справ Норвегії Еспен Барт Ейде наголосив: важливо, щоб представники міжнародних гуманітарних організацій мали доступ до військовополонених українців та брали участь у поверненні депортованих дітей. Загалом учасники конференції погодилися посилити співпрацю України з партнерами та міжнародними організаціями, щоб розв’язати гуманітарні питання та забезпечити дотримання Женевських конвенцій.

Під час конференції також запропонували створити механізми, які дадуть українцям у Росії змогу отримувати консульські послуги.

Конференції щодо Української формули миру

Конференція в Монреалі стала останньою тематичною зустріччю на основі окремих пунктів Формули миру — понад 70 держав і міжнародних організацій взяли участь, Загалом із серпня й до листопада відбулося дев’ять таких конференцій, після кожної з яких ухвалювали спільне комюніке. На основі всіх цих напрацювань розпочнеться робота над формуванням пропозицій до другого саміту миру.

Перший саміт миру, організований Україною, пройшов у Швейцарії 15—16 червня. У ньому взяли участь 91 держава та 8 міжнародних організацій. Через відсутність РФ на саміті деякі країни, зокрема і Китай, відмовилися надіслати своїх представників на зустріч, оскільки вважають її марною без участі «обох сторін конфлікту».

За підсумками саміту було підписане комюніке з трьома головними пунктами — ядерна безпека, глобальна продовольча безпека та звільнення депортованих дітей, військовополонених і незаконно затриманих цивільних.