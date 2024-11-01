Чому росіяни захоплюють дедалі більше території. Огляд матеріалів іноземних медіа 31 жовтня

Новини

«Бабель»

За жовтень росіяни захопили найбільше української території, ніж із березня 2022-го захоплювали за місяць, пише The New York Times і називає причини цього. Основні ― росіяни поступово досягають того, на що скеровували свою тактику вже місяцями, а саме ― виснаження українських військ і виявлення найслабших ланок української оборони. Якщо раніше мʼясні штурми давали в цілому ледь помітний результат, то поступово ефект втоми українських військ і браку персоналу накопичується. Тепер росіяни постійно перевіряють українську оборону майже по всій лінії фронту ― і заповнюють прогалини там, де вона найслабша.

Друга причина швидшого, ніж раніше, просування росіян полягає у тому, що українські укріплення тій частині Донбасу доволі слабкі. Це не фундаментальний укріпрайон на кшталт Авдіївки чи Вугледару, що залишались неприступними роками й перейшли у ворожі руки через обхід із флангів. Третя причина, як стверджують опитані виданням експерти, ― це вже давно відомі КАБи, якими росіяни руйнують ті укріплення, які Україна в районі встигла збудувати.

І остання причина російських успіхів у тому, що частина ЗСУ наразі перебуває на Курщині й не може самовільно звідти піти на підмогу на Донеччину. Тоді як росіяни поки що мають ресурс і для операцій в районі Покровська, і для стримування українського прориву на Курщині, хоч і ціною залучення контингенту з Північної Кореї.

Найбільш логічною відповіддю на поточну ситуацію буде додаткова мобілізація до ЗСУ, ідеться в матеріалі. І українська влада на це вже реагує: у вівторок секретар РНБО Олександр Литвиненко заявив у парламенті про потребу мобілізувати ще 160 тисяч людей, щоб довести укомплектованість бойових частин армії до 85%.

Це лише частина огляду. Про ще три матеріали, що стосуються російсько-української війни, читайте на нашому Patreon.