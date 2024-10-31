У ChatGPT зʼявився власний пошуковик. Ось як він працює

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Компанія OpenAI запустила власну пошукову систему ChatGPT Search. Вона вже доступна для користувачі ChatGPT Plus і Team, а згодом запрацює для всіх.

Про це повідомили в OpenAI.

Пошуковик зʼявився в текстовому полі для звичайних запитів. Він одразу шукає необхідну інформацію, а потім пропонує посилання на джерела. Причому пошуковик дозволяє формулювати запити в більш природній, розмовній формі.

OpenAI співпрацює з великими медіакомпаніями, зокрема з Associated Press, Reuters, Le Monde, The Atlantic, Time і Vox Media. Тож у відповідях ChatGPT тепер будуть посилання на джерела, які можна відкрити, натиснувши кнопку «Джерела» під відповіддю.

Генеральний директор OpenAI Сем Альтман зазначив, що функція пошуку — його улюблена функція з моменту запуску ChatGPT. Компанія стверджує, що користувачі тепер зможуть шукати інформацію «природним та інтуїтивним способом» з можливістю ставити додаткові запитання в форматі діалогу зі штучним інтелектом.

Пошук доступний на всіх платформах ChatGPT: iOS, Android і десктопних застосунках для macOS і Windows.

Нова функція робить ChatGPT більш схожим на звичайну пошукову систему та потенційно більш потужним конкурентом для Google та інших техногігантів, зазначає The Washington Post.