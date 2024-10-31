Участь КНДР у війні проти України та зброя від Південної Кореї. Ось головні тези з інтервʼю Зеленського

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Президент України Володимир Зеленський дав інтервʼю південнокорейському телеканалу KBS. У ньому він говорив про участь КНДР у війні проти України, зброю від Південної Кореї та завершення війни. «Бабель» зібрав його головні тези.

Участь КНДР у війні проти України

Війська Північної Кореї вже в Курській області Росії, однак участі у бойових діях ще не брали. Зеленський називає це «питанням днів, а не місяців». На його думку, Росія штовхатиме якомога більше північнокорейських солдатів у бій, щоб вони гинули замість росіян.

Відправка військ КНДР до України також вигідна для лідера Північної Кореї Кім Чен Ина, адже тут вони отримають досвід ведення сучасної війни, а це вже загроза для Південної Кореї.

На думку Зеленського, кількість відправлених солдатів КНДР безпосередньо залежатиме від реакції світу. Зараз вона нульова, каже він. А лідер РФ Володимир Путін цим тестує світ і, побачивши, що на участь північнокорейців у війні проти України партнери не реагують рішуче, може в майбутньому залучити ще більше солдатів з КНДР.

Також Україна має інформацію, що Росія і КНДР ведуть переговори про направлення інженерних військ, а також цивільних з Північної Кореї для роботи на військових заводах РФ. Їх залучають в обмін на зброю та гроші від Росії.

Відповідальність КНДР

Рішення щодо відповіді Північній Кореї прийматимуть після бойового застосування солдатів КНДР в Україні. Зеленський не виключив звернення до Міжнародного кримінального суду.

«Ми будемо приймати рішення після бойового застосування армії КНДР проти громадян України. Але якщо Південна Корея буде підтримувати відповідні наші шляхи, то, думаю, разом із союзниками ми готові до відповідних кроків», — відповів Зеленський.

Обмін полонених північнокорейців

Зеленський підкреслив, що Україна поважає міжнародне право та однаково ставиться до полонених війни всіх держав. Він наголосив, що в разі взяття північнокорейських солдатів у полон, їх обмінюватимуть на полонених українців.

Зброя від Південної Кореї

Найближчим часом Україна офіційно звернеться до Південної Кореї із запитом про військову допомогу — йдеться про артилерію, системи ППО і не тільки, однак деталей президент не повідомив. Він уточнив, що не знає, як відповість на такий запит Сеул.

Співпраця з Південною Кореєю

В Україні чекають групу фахівців із Південної Кореї, з якою обмінюватимуться даними. Поки що Зеленський не знає, чим конкретно вони займатимуться, однак ця співпраця вигідна для всіх, а Південна Корея теж отримає досвід ведення сучасної війни. Водночас Україні необхідний корейський досвід протиповітряної оборони та співпраця в оборонно-промисловому комплексі.

Посол України в Південній Кореї

Зеленський уже визначився з кандидатурою посла України в Південній Кореї.

«Я поки що не готовий сказати, хто це буде. Я вже вирішив, кого відправлю, і дуже надіюся, що нашу групу зможе побачити керівництво вашої держави. Ми про це говорили. Але це буде після зустрічі вашої команди в Україні», — сказав президент.

Завершення війни

Президент наголосив, що Україна ніколи не погодиться поступитися територіями в обмін на завершення війни. За його словами, на це не вплине й результат президентських виборів у США — новий лідер може або посилити підтримку України, або послабити її. Послаблення підтримки не дасть Україні змоги перемогти, зазначив Зеленський.

Зокрема, Зеленський прокоментував слова кандидата у президенти США Дональда Трампа, який обіцяв «швидко закінчити війну в Україні», якщо переможе на виборах. Він каже, що якщо Трамп хоче закінчити війну, змусивши Україну поступитись своїми територіями, то у нього «нічого не вийде».

Курська операція

Український наступ у Курській області — це ляпас Росії. Для відбиття атаки РФ зосередила в регіоні до 45 тисяч військових і збільшуватиме їхню кількість, зокрема за рахунок солдатів з КНДР. Зеленський повторив, що Україна почала операцію в Росії, щоб завадити новому наступу росіян на Суми та Харків, і створила буферну зону.