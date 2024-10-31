У Молдові затвердили результати референдуму про вступ до ЄС
- Автор:
- Олександра Амру
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Pierre Crom / Getty Images
Конституційний суд визнав дійсними результати референдуму щодо євроінтеграції. Так, до Конституції Республіки Молдова внесуть положення про те, що вступ Молдови в ЄС стає незворотньою метою.
Про це повідомляє TV8.
Рішення Конституційного суду є остаточним і оскарженню не підлягає. Оновлену Конституцію незабаром опублікують в Офіційному віснику Молдови.
На референдумі 20 жовтня 50,35% громадян віддали свої голоси за євроінтеграційний курс країни — перевага була мінімальною, і то завдяки діаспорі. Голосів за рух до ЄС було лише на 11 277 більше, ніж проти.
Засідання Конституційного суду відбулося на тлі протесту, влаштованого лідерами й симпатиками блоку «Перемога», повʼязаного з проросійським політиком-втікачем Іланом Шором, а також Комуністичної партії.
Конституційний суд погодився розглянути запит комуністів щодо перерахунку голосів на референдумі, однак не підтримав клопотання про визнання комуністів стороною у справі.