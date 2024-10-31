Швейцарія частково приєдналась до санкцій ЄС проти Білорусі

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Швейцарія приєдналася до санкцій проти Білорусі, які Європейський Союз ухвалив у червні цього року. Швейцарія прийняла не всі обмеження ЄС проти Білорусі.

Про це оголосила пресслужба уряду Швейцарії.

Федеральна рада Швейцарії 30 жовтня ухвалила нові обмеження проти Білорусі, які набувають чинності з наступного дня, тобто сьогодні. Головна мета — запобігти обходу санкцій.

Швейцарія прийняла обмеження ЄС проти Білорусі про заборону інвестицій в енергетичний сектор Білорусі, імпортні та експортні обмеження. Наприклад, відтепер купівля та імпорт золота, алмазів, вугілля та сирої нафти з Білорусі або походженням з Білорусі заборонені. Також забороняється продавати або вивозити в Білорусь предмети розкоші, товари, призначені для переробки нафти і зрідження природного газу, товари, призначені для зміцнювальної промисловості, авіаційне паливо і паливні добавки, а також товари для морського судноплавства.

Також йдеться, що експортери зобов’язані прописувати у контрактах з третіми країнами заборону реекспорту до Білорусі проданих їм підсанкційних товарів, зокрема, йдеться про обладнання, яке використовують на війні проти України.

Які санкції Швейцарія не підтримала

Проте є санкції ЄС, яких Швейцарія не стала приймати. Наприклад, про те, що фірми мають гарантувати, що їхні дочірні компанії у третіх країнах не будуть порушувати санкції.

Також країна не підтримала обмеження проти Білорусі, а також зобов’язання «обережності», щоб запобігти реекспорту до Білорусі товарів військового призначення, знайдених в Україні або критично важливих для розвитку російських військових систем. Тоді як оператори ЄС, які продають такі товари до третіх країн, впровадили механізми належної обачності. У пресслужбі уряду Швейцарії кажуть, що швейцарські компанії зобов’язані дотримуватися санкцій.

Також Швейцарія не підтримала продовження заборони на перевезення вантажів. Тоді як у червні ЄС розширив обмеження на перевезення вантажів автомобільним транспортом територією Європейського Союзу на причепах і напівпричепах, зареєстрованих у Білорусі, зокрема на вантажівках, зареєстрованих за межами Білорусі.