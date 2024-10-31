Генштаб: За добу Росія лишилася без 1 310 окупантів і 19 танків

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За минулу добу, 30 жовтня, Росія втратила ще 1 310 військовослужбовців убитими й пораненими, а ще — десятки одиниць військової техніки.

Про це повідомив Генеральний штаб Збройних сил України.

Українські бійці знищили 19 російських танків, 17 бойових броньованих машин, 58 артилерійських систем, одну реактивну систему залпового вогню, вісім засобів ППО, 84 дрони оперативно-тактичного рівня, дві крилаті ракети, 121 одиницю автомобільної та три одиниці спеціальної техніки.

Facebook / Генеральний штаб ЗСУ

Україна і Росія майже не дають інформації про свої втрати у війні. Москва офіційно востаннє називала кількість убитих у вересні 2022 року — тоді заявляли про 5 937 загиблих. Київ тривалий час цього не робив, заявляючи, що дані розкриють після війни.

25 лютого 2024 року президент України Володимир Зеленський вперше від початку повномасштабного вторгнення озвучив число загиблих українських військових — 31 тисяча. Кількості поранених і зниклих безвісти він не назвав.