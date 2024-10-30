На фронті загинув військовий і письменник Юрій Канюк

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На фронті під час виконання бойового завдання на Торецькому напрямку загинув військовий, письменник, історик і теолог Юрій Канюк. Це сталося 21 жовтня. Йому було 30 років.

Про це повідомило Міністерство культури та стратегічних комунікацій України.

У мирні часи Юрій мешкав у Львові, викладав історію та займався письменницькою діяльністю. У його доробку книга «Лист зоряної порожнечі», яка вийшла друком у 2018 році. Він продовжував писати навіть на передовій, у перервах між боями, розповіли в Мінкульті.

«Нове розстріляне відродження. Скільки ще історій ним не розказано, скільки ще книг не написано? Світла та вічна памʼять Герою», — сповістили про загибель Юрія у спільноті «Про книги. Що почитати?».