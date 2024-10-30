ДБР прийшло з обшуками до Одеського БЕБ у справі про «зерновий коридор». Збитки державі можуть перевищувати 10 мільярдів гривень
- Автор:
- Олександра Амру
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Державне бюро розслідувань (ДБР) прийшло з масштабними обшуками до територіального управління Бюро економічної безпеки в Одеській області.
Уперше така інформація зʼявилася в місцевому виданні «Думська» близько 13:00. Згодом «Бабелю» це підтвердили джерела у правоохоронних органах.
Обшуки проводять через справу про «зерновий коридор» — імовірно, низка зернотрейдерів ухилилися від сплати податків, що могло завдати збитків державі збитків на понад 10 мільярдів гривень.