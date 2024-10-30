У Німеччині росіянина підозрюють в обході санкцій проти РФ

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Herman / Flickr

У Німеччині затримали росіянина, який порушував санкції проти РФ. Він використовував свою німецьку компанію для закупівлі «морських товарів» для Росії в порушення санкцій.

Про це повідомляє Tagesspiegel.

Фігуранта справи підозрюють в порушенні німецького закону про зовнішню торгівлю. У прокуратурі Франкфурта кажуть, що він міг торгувати супутниковими антенами та гідролокаторами, які використовують у морських глибинах.

Так, фігурант справи нібито продав технологію, на яку поширюються санкції, до Росії та привіз її туди. Наразі правоохоронці обшукують шість об’єктів нерухомості в Німеччині — вони вже вилучили деякі речові докази.