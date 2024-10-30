Військових КНДР, найімовірніше, залучатимуть до оборонних операцій. Огляд матеріалів іноземних медіа 29 жовтня

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«Бабель»

Одразу кілька видань написали про участь бійців КНДР у війні на боці Росії. The Washington Post написало про те, що взагалі відомо про корейський контингент. Зокрема, що серед відправлених для тренування в Росії ― «Група штормів», елітний корейський підрозділ спецпризначення, який готували спеціально для бойових дій із Південною Кореєю. Його бійці виступають на змаганнях усередині країни, демонструючи мʼязисті тіла. Та чи справді вони будуть ефективними на полі бою в Україні чи Курщині ― питання. Досвіду роботи із сучасною військовою технікою в цих солдатів майже немає.

Журналісти Financial Times для матеріалу про корейських бійців поспілкувалися з експертами із Сеулу і з джерелами в російській та українській арміях і зрозуміли, що є багато підстав сумніватись в ефективності залучення північнокорейських військ. Так, після десяти років військової муштри вони не ставлять накази під питання і рішуче кидаються в бій. Але мовний барʼєр стає перепоною для ефективної передачі команд. Корейців нібито мали навчити сотні найпотрібніших на фронті російських фраз на кшталт «назад на позиции», та успіхом це не увінчалось. До кожної групи з 30 бійців КНДР мали б приєднати по троє перекладачів і одному російському офіцеру, однак стільки спеціалістів у Росії просто немає. Також росіяни негативно сприйняли потребу передати корейцям частину бронетехніки, адже вони й самі вже відчувають її брак, пише видання.

Найімовірніше, Кремль використає корейців в оборонних операціях ― з огляду на нинішній рівень інтеграції армій, це максимальне завдання, яке військам Пхеньяну зараз під силу. Якщо ж бійці з КНДР спробують наступати, це означатиме і більшу кількість жертв, і більшу кількість полонених. А враховуючи, що Пхеньян і Москва офіційно заперечують участь корейського контингенту у війні (на них навіть виписали підроблені документи як на бурятів), що більше буде полонених корейців, то гірше це виглядатиме перед міжнародним співтовариством.

Утім, українці готові брати військових із КНДР у полон, пише FT. Уже існує версія чату для здачі в полон Силам оборони України «Хочу жити!» корейською мовою.

Також Newsweek пише, що майже двісті втікачів із Північної Кореї готові взяти участь у війні на українському боці. Серед їхніх сильних сторін ― добре розуміння менталітету і військової тактики північних корейців та ненависть до режиму Кіма, пише видання.

Це лише частина огляду. Про ще три матеріали, що стосуються російсько-української війни, читайте на нашому Patreon.