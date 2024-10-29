Очільників МСЕК не допустять до роботи в оновленій системі лікарських комісій
- Автор:
- Олександра Амру
- Дата:
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Чинних керівників медико-соціальних експертних комісії (МСЕК) не допустять до посад в оновленій системі лікарських комісій.
Про це повідомили у пресслужбі Міністерства охорони здоровʼя на запит «Суспільного».
Інші лікарі, які зараз працюють у МСЕК, зможуть податися на роботу в лікарні з 1 січня 2025 року, але за певних умов. Основним критерієм, за яким їх відбиратимуть, буде ведення лікарської практики. Як пояснили в МОЗ, ця зміна необхідна для того, щоб експертизу проводили лікарі, які мають актуальний рівень медичних знань.
Справи, які уже прийняли на експертизу до МСЕК, передадуть у нові комісії зі збереженням черги розгляду.
Рішення, які МСЕК ухвалить до 31 грудня, будуть чинними. Переглядатимуть лише справи, за якими правоохоронці проводять розслідування, або ті, що потребуватимуть перегляду за останнім рішенням РНБО.
- 23 жовтня у МОЗ заявили, що до кінця року ліквідують центральну МСЕК. Цьому рішенню передував скандал з головою Хмельницької обласної МСЕК Тетяною Крупою. Її підозрюють у незаконному збагаченні на мільйони гривень у справі про незаконне оформлення інвалідності чоловікам. Під час обшуків у неї знайшли мільйони доларів готівкою, а також незадекларовані активи та мільйони на закордонних рахунках.
- Згодом видання «Цензор.НЕТ» заявило, що Крупа причетна до надання групи інвалідності 51 чиновнику Хмельницької обласної прокуратури. Через це керівника Хмельницької обласної прокуратури Олексія Олійника звільнили за власним бажанням, а 22 жовтня і генпрокурор Андрій Костін подав у відставку.
- 29 жовтня Верховна Рада підтримала законопроєкт про вдосконалення медико-соціальної експертної комісії. Що змінилось — читайте тут.