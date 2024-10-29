Норвегія виділить €118 мільйонів на новий Patriot для Румунії замість переданого Україні (виправлено)

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Міністерство оборони Нідерландів

Норвегія виділить 1,4 мільярда норвезьких крон (€118 мільйонів) на закупівлю нового ЗРК Patriot для Румунії замість того, який вона нещодавно передала Україні.

Про це заявив премʼєр-міністр Йонас Гар Стьоре, якого цитує сайт уряду Норвегії.

«Я дуже радий, що ми можемо допомогти Україні придбати новий зенітно-ракетний комплекс Patriot. Посилення протиповітряної оборони є однією з найбільш нагальних потреб України з початку війни», — наголосив Стьоре.

Виправлено: У початковій версії новини йшлось про ще один Patriot для України, оскільки у норвезькому комюніке вказано, що Норвегія може допомогти Україні придбати новий Patriot.

Норвегія вже неодноразово надавала пріоритет посиленню протиповітряної оборони України — як через пожертви із запасів норвезьких Збройних сил, так і в рамках ініціатив міжнародної співпраці. Зокрема, Норвегія передала Україні систему протиповітряної оборони NASAMS.

Норвегія також надала персонал для навчання українських військових роботі із засобами протиповітряної оборони. Раніше цього року Норвегія виділила майже 4 мільярди норвезьких крон (€337 мільйонів) на українську протиповітряну оборону, зокрема в рамках очолюваної Німеччиною ініціативи із закупівлі ракет Patriot для України.

На саміті НАТО минулого літа норвезький уряд оголосив, що мільярд норвезьких крон (€84 мільйони) з цієї суми буде використано у звʼязку з передачею Україні у співпраці з Німеччиною комплектної батареї ППО IRIS-T, а також на ремонт і технічне обслуговування засобів протиповітряної оборони.