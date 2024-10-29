Рада схвалила проведення НМТ у 2025 році

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Верховна Рада України 29 жовтня ухвалила законопроєкт № 12053 стосовно державної підсумкової атестації та вступної кампанії у 2025 році.

Про це повідомив народний депутат від «Голосу» Ярослав Железняк.

Автори документа — представники партій «Слуга народу», «Батьківщина», «Голос» та позафракційні депутати. Норму підтримали в цілому 258 парламентарів.

У тексті законопроєкту йдеться про продовження проведення ЗНО у форматі Національного мультипредметного тесту (НМТ). Його започаткували після вторгнення РФ у 2022 році.

Процедуру НМТ залишили без змін: абітурієнти складатимуть чотири предмети, три з них обов’язкові. Це українська мова, математика та історія України. Один предмет залишається на вибір вступника: іноземна мова, біологія, географія, фізика, хімія або українська література.

При цьому ДПА не відновили в 4, 9, 11 класах школи. Відповідно, НМТ складатимуть лише ті з випускників, хто хоче вступити до вишів.

Авторка: Анастасія Могилевець