Рада підтримала законопроєкт про вдосконалення процедур проведення МСЕК. Що змінилось

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Верховна Рада України ухвалила в цілому законопроєкт № 11225 про вдосконалення медико-соціальної експертної комісії (МСЕК).

Про це повідомила народна депутатка від «Європейської солідарності» Ірина Геращенко.

Законопроєкт в цілому підтримали 284 депутати.

Документ модернізує процедуру МСЕК через:

можливість онлайн-участі людей у засіданнях МСЕК, що зменшить витрати часу та коштів для пацієнтів;

зміни в порядку встановлення інвалідності: пропонується замість особистої присутності розглядати документи людей для експертизи;

внесення інформації про результати МСЕК до електронної системи охорони здоров’я (ЕСОЗ) для спрощення доступу лікарів до даних і пришвидшення ухвалення рішень і прозорості.

Також до другого читання зʼявилися наступні норми:

надання адвокатам або іншим уповноваженим представникам людей з інвалідністю права бути присутніми на засіданні МСЕК;

надання пацієнтам можливості запрошувати на засідання МСЕК своїх лікарів;

надання людям з інвалідністю, їхнім адвокатам або іншим уповноваженим представникам права самостійно здійснювати відео-, аудіофіксацію засідань МСЕК, а також фотографувати документи, що формуються МСЕК у рамках розгляду їхньої справи;

зобовʼязання Кабінету міністрів встановити максимальні строки, протягом яких треба провести засідання МСЕК та ухвалити рішення;

надання людям з інвалідністю, їхнім адвокатам або іншим уповноваженим представникам права самостійно налагоджувати процедуру оскарження рішень МСЕК;

зобовʼязання Кабінету міністрів встановити перелік підстав, за яких засідання МСЕК проводяться в дистанційному форматі або організовуються виїзні засідання, або рішення ухвалюються заочно;

зобовʼязання Кабінету міністрів встановити вичерпний перелік грубих порушень, за вчинення яких членів МСЕК на певний строк позбавляють членства в комісіях всіх рівнів та права виконувати функції та брати участь у прийнятті рішень у сфері визначення інвалідності;

організація та встановлення чіткого розділення МСЕК на комісії першого, другого та інших рівнів.

Що передувало

23 жовтня у МОЗ заявили, що до кінця року ліквідують центральну МСЕК. Цьому рішенню передував скандал з головою Хмельницької обласної МСЕК Тетяною Крупою. Її підозрюють у незаконному збагаченні на мільйони гривень у справі про незаконне оформлення інвалідності чоловікам. Під час обшуків у неї знайшли мільйони доларів готівкою, а також незадекларовані активи та мільйони на закордонних рахунках.

Згодом видання «Цензор.НЕТ» заявило, що Крупа причетна до надання групи інвалідності 51 чиновнику Хмельницької обласної прокуратури. Через це керівника Хмельницької обласної прокуратури Олексія Олійника звільнили за власним бажанням, а 22 жовтня і генпрокурор Андрій Костін подав у відставку.