Новини

Рада підтримала законопроєкт про вдосконалення процедур проведення МСЕК. Що змінилось

Автор:
Оля Березюк
Дата:

Верховна Рада України ухвалила в цілому законопроєкт № 11225 про вдосконалення медико-соціальної експертної комісії (МСЕК).

Про це повідомила народна депутатка від «Європейської солідарності» Ірина Геращенко.

Законопроєкт в цілому підтримали 284 депутати.

Документ модернізує процедуру МСЕК через:

Також до другого читання зʼявилися наступні норми:

Що передувало

23 жовтня у МОЗ заявили, що до кінця року ліквідують центральну МСЕК. Цьому рішенню передував скандал з головою Хмельницької обласної МСЕК Тетяною Крупою. Її підозрюють у незаконному збагаченні на мільйони гривень у справі про незаконне оформлення інвалідності чоловікам. Під час обшуків у неї знайшли мільйони доларів готівкою, а також незадекларовані активи та мільйони на закордонних рахунках.

Згодом видання «Цензор.НЕТ» заявило, що Крупа причетна до надання групи інвалідності 51 чиновнику Хмельницької обласної прокуратури. Через це керівника Хмельницької обласної прокуратури Олексія Олійника звільнили за власним бажанням, а 22 жовтня і генпрокурор Андрій Костін подав у відставку.