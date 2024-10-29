Узимку Україна збільшить імпорт електроенергії з ЄС. Це посилить стійкість енергосистеми

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Nikola Johnny Mirkovic / Unsplash

З 1 грудня 2024 року максимальна потужність для імпорту електроенергії з країн Європейського Союзу збільшиться з поточних 1,7 ГВт до 2,1 ГВт. Це підвищить стійкість української енергосистеми до російських атак.

Про це повідомило Міністерство енергетики України.

Україна та ЄС досягли відповідних домовленостей. Також Україна додатково матиме можливість на гарантовані 250 МВт потужності перетоків з ЄС в режимі аварійної допомоги.

Це рішення, зокрема, обговорювали на зустрічі президента України Володимира Зеленського з президенткою Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн у вересні в Києві.

Пропускна спроможність міждержавних перетинів дає змогу Україні експортувати до 550 МВт та імпортувати до 1 700 МВт. Україна сподівалася, що максимально дозволену потужність імпорту збільшать на 30% — до 2,2 ГВт.

Атаки РФ на енергетику

Росія відновила масовані атаки по українській енергетиці цієї весни. Масові удари по енергообʼєктах України є регулярними. З 22 березня росіяни вже знищили понад 9 ГВт — половину від пікового споживання електроенергії взимку.

Моніторингова місія ООН з прав людини в Україні повідомила, що цієї зими дефіцит в енергосистемі може призвести до відключень електроенергії від 4 до 18 годин на добу.