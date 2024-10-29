Швеція виділяє €63 млн на військову допомогу Україні

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Швеція виділяє €63 мільйони на військову допомогу Україні зі своїх попередніх пакетів підтримки. З цих грошей €20 мільйонів спрямують на закупівлі оборонного обладнання українського виробництва.

Про це повідомила шведська урядова пресслужба.

Агентство оборонного матеріально-технічного забезпечення Швеції уклало з Данією угоду про те, що остання отримає €20 мільйонів, які витратять на закупівлю української зброї та техніки. Швеція і надалі сприятиме закупівлям за данською моделлю, адже збільшення виробництва в Україні посилює європейську оборонно-промислову базу.

У такий спосіб Швеція хоче отримати можливість спільно розробляти інноваційні рішення та збільшити потенціал України для виробництва та обслуговування оборонного обладнання.

Ще €43 мільйони підуть на вже започатковані багатосторонні ініціативи для підтримки Збройних сил України. Серед них — Коаліція винищувачів, Коаліція морської безпеки, Коаліція з розмінування та ІТ-коаліція.

Також у рамках цієї підтримки Швеція зробить внесок у Фонд НАТО для України (NATO CAP), який закуповує військову техніку.