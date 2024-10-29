Як лісосмуги стали цінним ресурсом російсько-української війни. Огляд матеріалів іноземних медіа 28 жовтня

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«Бабель»

The Washington Post опублікувало атмосферний матеріал про те, «як радянський підхід до фермерства дав українським військовим важливу на полі бою нерухомість», ― тобто про лісосмуги. Висаджені переважно за часів сталінського правління, вони передовсім слугували перепонами для вітру й мали підвищити врожайність українських полів. Тоді цей розрахунок справдився. А тепер лісосмуги дають рятівний прихисток українським військовим. Під вкритими листям кронами дерев ЗСУ ховають гаубиці, стають невразливими для російських FPV-дронів, мають можливість зробити паузу в бою.

У лісосмугах, зрештою, відчувається контакт із природою, кажуть кореспондентам видання українські солдати. Нерідко серед дерев можна побачити фазана чи сову, саме листя заспокоює й «заземлює». «З усієї сталінської епохи це чи не єдиний позитивний спадок», ― каже виданню директорка Інституту біометричних технологій університету «Україна» Валентина Мовчан. У публікації також чимало репортажних моментів з позицій 15 бригади під Селидовим на Донеччині ― її солдати облаштували багато позицій саме в лісосмугах між полями.

The New York Times пише, що США офіційно підтвердили прибуття північнокорейських військових на Курщину. За оцінками українських співрозмовників видання, вони мають вступити в бої з дня на день.

У регіоні зараз перебувають близько 10 тисяч військових КНДР, кожну тридцятку для кращої координації супроводжує перекладач. Стосовно того, що саме робитимуть корейці, єдиної версії поки що немає. Росіяни можуть поставити їх як піхоту в найскладніших ділянках фронту на Курщині ― і завдяки черговим «мʼясним штурмам» спробувати вибити звідти українських військових. Або ж, навпаки, за допомогою корейців росіяни спробують стабілізувати фронт і відправити своїх військових десь інде. Очевидно одне ― за допомогою людського ресурсу КНДР Москва намагається звільнити Курщину. Путін вимагав відтіснити українські війська вже давно, однак процес явно затягнувся, якщо взагалі демонструє якусь динаміку. За словами опитаних виданням американських експертів, 10-тисячне підсилення істотно ситуацію навряд чи змінить, однак на вузьких ділянках фронту може сприяти повільному російському наступу.

Поки що востаннє в серйозних бойових діях піхота КНДР брала участь у 1950-х, і те, як покажуть себе ці військові на ділі, невідомо. Також великою перепоною може стати мовне питання. Тому є ймовірність, що ефект від корейців на фронті буде більш символічним, пише видання.

Це лише частина огляду. Про ще три матеріали, що стосується російсько-української війни, читайте на нашому Patreon.