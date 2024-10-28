ТЦК, СБУ та поліція обмінюватимуться даними про військовозобовʼязаних через електронну систему

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Кабінет міністрів затвердив зміни для посилення військового обліку та відстеження порушення законодавства з боку військовозобовʼязаних.

Про це повідомив Міністр оборони України Рустем Умєров.

Відтепер територіальні центри комплектування, Служба безпеки України, розвідувальні органи та Національна поліція обмінюватимуться даними через електронну систему. Так, за словами міністра, правоохоронці зможуть швидко і ефективно отримувати інформацію про порушників і доставляти їх до ТЦК або відповідних органів.

Цифровізація підвищує прозорість і допомагає краще організувати роботу з комплектування Сил оборони України, наголосив Умєров. Він каже, що таке нововведення посилить обороноздатність, роблячи армію сильнішою, а військовий облік — прозорішим.