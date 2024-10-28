Бюджетний комітет залишив підвищення зарплат прокурорам на 37%

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Комітет Верховної Ради з питань бюджету відхилив поправку, яка скасовує збільшення зарплат прокурорам на майже 3 мільярди гривень, тобто на 37%.

Про це повідомив заступник голови комітету Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Ярослав Железняк.

Він зазначив, що правки від нардепів Володимира Цабаля та Ніни Южаніної про те, щоб не підвищувати зарплати прокурорам на 3 мільярди не приймуть. Ці правки були враховані і рекомендовані робочою групою.

На збільшенні зарплат прокурорам наполягали депутати з профільного комітету, перший заступник генерального прокурора Олексій Хоменко, а також голови Ради прокурорів.

Так, Комітет погодив збільшити в бюджеті прокурорам зарплати у 2025 році. За проголосували 14 членів комітету, утрималися четверо, ще один був проти.