У Фінляндії арештували активи РФ. Це перший випадок, коли це зробили за кордоном за позовом української компанії «Нафтогаз»

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Окружний суд міста Гельсінкі (Фінляндія) арештував активи, які належать РФ на території Фінляндії. У справах за позовами українських компаній до Росії про експропріацію майна в Криму у 2014 році це перший випадок, коли за межами України арештували майно РФ.

Про це повідомляє пресслужба компанії.

Йдеться, зокрема, про нерухомість — вартість арештованого майна сягає «десятків мільйонів доларів».

Росія відмовляється добровільно сплачувати «Нафтогазу» компенсацію за збитки через захоплення активів компанії в Криму у 2014 році, тому арешт активів — це крок до того, щоб у Росії стягнути майно на користь компанії.

Що передувало

21 лютого 2022 року Міжнародний арбітражний суд у Гаазі почав слухання щодо компенсації «Нафтогазу» від Росії за втрачені активи під час анексії Криму. Компанія вимагала у РФ понад $10 мільярдів, включно з відсотками.

У квітні 2023 року Арбітражний трибунал при Постійній палаті Третейського суду в Гаазі зобовʼязав Росію виплатити $5 мільярдів на користь «Нафтогазу» для компенсації збитків і втрати майна внаслідок окупації Криму.