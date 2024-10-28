Помер засновник Kadorr Group Аднан Ківан — він був найбільшим арабським інвестором в Україні

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Помер засновник корпорації Kadorr Group Аднан Ківан, якого вважають найбільшим арабським інвестором в Україні.

Про це повідомила пресслужба групи.

Ківану був 61 рік, він родом з Сирії. Після закінчення середньої школи поїхав до Одеси, де навчався в Академії харчових технологій.

У 1986 році організував компанію, яка займалася посередництвом у переговорах між СРСР і його арабськими боржниками. Компанія, за словами Ківана, отримувала 1,5–7 відсотків комісії з кожної угоди з погашення боргу. До 1990 року бізнесмен, за його оцінкою, заробив майже $60 мільйонів.

У 2005 році Ківан заснував компанію «Діана-Плюс», яка займалася розробкою будівельних проєктів. У 2006 році створив будівельну компанію «Інтерінвестбуд», у 2010 році зʼявилася Kadorr Group. У 2017 році він заснував агрокомпанію «Кадор зерно України». У 2018 році він купив англомовне видання Kyiv Post.

У 2021 році Ківан увійшов до рейтингу 100 найбагатших українців за версією Forbes, посівши 42 місце зі статками у $240 мільйонів.