Швеція надає Україні пакет гуманітарної допомоги на понад $10 мільйонів

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Шведський уряд ухвалив рішення про надання Україні нового пакета гуманітарної допомоги на 110 мільйонів шведських крон (понад $10,3 мільйона). Підтримка здебільшого призначена, щоб задовольнити зрослі потреби українського населення напередодні зими.

Про це повідомило Міністерство закордонних справ Швеції.

Ці кошти підуть, серед іншого, на розмінування, на воду, засоби гігієни, їжу, ліки й тепло для населення, а також на підтримку внутрішніх переселенців.

Гуманітарний пакет розподілили між чотирма організаціями.

Українському Червоному Хресту шведський уряд надав 50 мільйонів шведських крон ($4,7 мільйона) на забезпечення гуманітарних потреб населення до зими. Зокрема, ці кошти підуть на гарантований доступ до тепла та електроенергії, розподіл продуктів харчування, засобів гігієни, ліків і води.

Управління Верховного комісара Організації Обʼєднаних Націй у справах біженців (УВКБ ООН) отримує 20 мільйонів шведських крон ($1,8 мільйона) на допомогу внутрішнім переселенцям.

Програма розвитку ООН (ПРООН) отримує 30 мільйонів шведських крон ($2,8 мільйона) на розмінування українських територій.

Ще 10 мільйонів шведських крон ($941 тисяча) отримує організація UNFPA, яка сприяє задоволенню потреб жінок у сфері сексуального та репродуктивного здоров’я, запобіганню сексуальному і гендерному насильству та надає підтримку тим, хто постраждав від насильства. UNFPA також робить свій внесок у відбудову та зміцнення системи охорони здоровʼя в Україні.