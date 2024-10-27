Ярослава Магучіх стала найкращою легкоатлеткою 2024 року в Європі

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Найкращою легкоатлеткою Європи 2024 року визнали українську стрибунку у висоту Ярославу Магучіх. Нагороду від European Athletics їй вручили у Скоп’є під час церемонії Golden Tracks.

Про це повідомляє Міністерство молоді та спорту України.

Цього року Ярослава побила світовий рекорд у стрибках у висоту, стала олімпійською чемпіонкою та чемпіонкою Європи, віцечемпіонкою світу у приміщенні і втретє поспіль перемогла у фіналі «Діамантової ліги».

«Для мене, як і для кожної українки чи українця, кожна перемога важлива, бо це можливість показати, що ми боремося. І продовжуємо це робити на всіх полях. Нарешті у мене є і нагорода найкращої атлетки року в Європі. Вона — для всіх українців», — наголосила спортсменка у промові під час церемонії нагородження.

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Днями Міжнародна федерація легкої атлетики (World Athletics) офіційно ратифікувала світовий рекорд Магучіх — 2,10 метра. Магучіх офіційно стала чинною володаркою світового рекорду — єдиною українкою в легкій атлетиці з активним найкращим результатом в історії.