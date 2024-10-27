Росія запустила 80 дронів по Україні. ППО збила половину

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У ніч на 27 жовтня російська армія атакувала Україну 80 ударними БпЛА Shahed та безпілотниками невстановленого типу. Сили ППО збили 41 дрон.

Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ.

Росіяни запускали дрони з таких напрямків: Орел, Курськ, Приморсько-Ахтарськ (Росія).

Щоб відбити повітряний напад, залучали зенітні ракетні війська, авіацію, підрозділи радіоелектронної боротьби та мобільні вогневі групи Повітряних сил та Сил оборони України.

Telegram / Повітряні Сили ЗС України

ППО працювала в Одеській, Миколаївській, Херсонській, Київській, Сумській, Кіровоградській, Черкаській, Житомирській, Хмельницькій та Чернігівській областях. Більшість ворожих БпЛА збили на Одещині та Київщині.

Крім того, 32 російських безпілотники локаційно втрачені, один полетів у напрямку Білорусі.