У Дніпрі знову зросла кількість жертв атаки РФ — їх уже пʼять
- Автор:
- Оля Березюк
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До пʼяти зросла кількість жертв російської атаки по Дніпру. З-під завалів рятувальники дістали тіло чоловіка.
Про це повідомив голова ОВА Сергій Лисак.
Про зростання кількості постраждалих не повідомляється, станом на 12:35 їх було 21. Семеро перебували в лікарні, зокрема і 17-річний підліток у тяжкому стані.
Серед загиблих — дружина і донька поліцейського. Молодшу доньку слідчого вдалося врятувати. Загалом у місті вже 21 постраждалий, серед них діти — дівчата 8 та 16 років і двоє 17-річних хлопців.
Президент України Володимир Зеленський повідомив, що в Дніпрі росіяни пошкодили лікарню імені Мечникова — одну з найважливіших лікарень у країні.
- Росіяни вдарили по Дніпру ракетами в ніч на 26 жовтня. Мер міста Борис Філатов писав, що вдарили, імовірно, балістистикою. У місті пошкоджені 13 багатоповерхівок і два приватних будинки, корпуси лікарні, автівки.