У Дніпрі знову зросла кількість жертв атаки РФ — їх уже пʼять

Новини

До пʼяти зросла кількість жертв російської атаки по Дніпру. З-під завалів рятувальники дістали тіло чоловіка.

Про це повідомив голова ОВА Сергій Лисак.

Про зростання кількості постраждалих не повідомляється, станом на 12:35 їх було 21. Семеро перебували в лікарні, зокрема і 17-річний підліток у тяжкому стані.

Серед загиблих — дружина і донька поліцейського. Молодшу доньку слідчого вдалося врятувати. Загалом у місті вже 21 постраждалий, серед них діти — дівчата 8 та 16 років і двоє 17-річних хлопців.

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що в Дніпрі росіяни пошкодили лікарню імені Мечникова — одну з найважливіших лікарень у країні.