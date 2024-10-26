Генштаб ЗСУ: Росія втратила ще 1 690 військових і 12 танків за добу

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Getty Images / «Бабель»

За минулу добу, 25 жовтня, Росія втратила ще 1 690 військовослужбовців убитими й пораненими, а також десятки одиниць військової техніки.

Про це повідомив Генеральний штаб Збройних сил України.

Також за минулу добу українські бійці знищили 12 танків, 45 бойових броньованих машин, 29 артилерійських систем, дві реактивні системи залпового вогню, два засоби ППО, 55 дронів оперативно-тактичного рівня, 95 одиниць автомобільної та шість одиниць спеціальної техніки.

Facebook / Генеральний штаб ЗСУ

Україна і Росія майже не дають інформації про свої втрати у війні. Москва офіційно востаннє називала кількість убитих у вересні 2022 року — тоді заявляли про 5 937 загиблих. Київ тривалий час цього не робив, заявляючи, що дані розкриють після війни.

25 лютого 2024 року президент України Володимир Зеленський вперше від початку повномасштабного вторгнення озвучив число загиблих українських військових — 31 тисяча. Кількості поранених і зниклих безвісти він не назвав.