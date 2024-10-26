Росіяни атакували Дніпро, троє людей загинули

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Російські війська пізно ввечері 25 жовтня атакували Дніпро, є загиблі та поранені.

Про атаку голова ОВА Сергій Лисак повідомив о 23:29. Росіяни поцілили в житлову забудову, там спалахнула пожежа.

Станом на 0:57 26 жовтня відомо про щонайменше трьох загиблих.

Ще десять людей постраждали, серед них 17-річний хлопець та восьмирічна дівчинка — обох госпіталізували.

У Нацполіції зазначили, що місто атакували ракетами, не уточнюючи їх тип.

Зафіксовано пошкодження чотирьох житлових будинків у різних районах міста, зокрема внаслідок вибуху частково зруйнована двоповерхова житлова будівля. Пошкоджено медичний заклад, понівечені автомобілі.