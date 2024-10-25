Президентка Єврокомісії скасувала переговори з премʼєром Сербії через його зустріч з російським міністром

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Пресслужба Офісу президента України

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн скасувала переговори з премʼєр-міністром Сербії Мілошем Вучевичем у пʼятницю через його попередню зустріч з російським міністром.

Про це повідомив посол ЄС в Белграді Емануеле Жофре в коментарі AFP, передає Barronʼs.

«Ми скасували зустріч [...] після зустрічі премʼєр-міністра з міністром економіки Російської Федерації», — сказав посол ЄС.

Раніше Вучевич зустрічався з Максимом Решетніковим, міністром економічного розвитку Росії.

Жофре заявив, що після зустрічі на сайті сербського уряду була заява, в якій йшлося про «намір Сербії зміцнити економічні відносини з Російською Федерацією в інших сферах». Пізніше це повідомлення видалили.

«У звʼязку з цим голова Комісії вважає, що немає підстави проводити зустріч з премʼєр-міністром», — додав він.

У заяві, копію якої отримало AFP, йдеться, що Вучевич говорив з Решетніковим і російською делегацією про «подальше зміцнення економічного і загального співробітництва між двома країнами».