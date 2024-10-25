В Україні створять державні стартап-школи. Вони допомагатимуть студентам втілювати свої бізнес-ідеї

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Міністерство освіти й науки обрало шість університетів, на базі яких створять мережу «Стартап-школа — інкубатор — акселератор».

Про це повідомив міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.

Як розповів Федоров, у стартап-школах студенти отримуватимуть підтримку, менторство й можливість залучити інвестиції для масштабування.

«Щоб в Україні зʼявилися свої Facebook або Microsoft, потрібно допомагати маленьким студентським стартапам у реалізації ще на етапі ідеї», — зазначив він.

Так, Міністерство цифрової трансформації спільно з МОН створюють мережу «Стартап-школа — інкубатор — акселератор» і вже обрали перші шість університетів, на базі яких створюватимуть стартап-школи:

Національний авіаційний університет;

Вінницький національний технічний університет;

Київський академічний університет;

Сумський державний університет;

Дніпровська політехніка;

Одеська політехніка.

Федоров зауважив, що ці університети мають потенціал для реалізації стартапів, інноваційну інфраструктуру та досвід співпраці з бізнесом.

«Університети допомагатимуть студентам, у яких зʼявилася крута ідея стартапу, залучати інвестиції, масштабувати проєкт і виходити на ринок», — зазначив міністр цифрової трансформації.

До того ж, за словами Федорова, інноваційні стартапи можуть стати основою для повоєнного відновлення України.

«Тому потрібно дати можливість молодим фахівцям працювати над власними продуктами, щоб вони перетворювалися на глобальні бізнеси», — підсумував він.