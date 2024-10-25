Приклеєний скотчем банан виставили на аукціон за мільйон доларів

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Вірусний концептуальний витвір Мауріціо Каттелана під назвою «Комік» продадуть на аукціоні Sothebyʼs у листопаді. Його оцінюють щонайменше в мільйон доларів.

Про це пише Bloomberg.

Коли митець Мауріціо Каттелан приклеїв свіжий банан до стіни на виставці сучасного мистецтва «Арт-Базель» у Маямі у 2019 році, це спершу викликало обурення. Та згодом «Комік» набув такої популярності, що через натовпи відповідувачів галерея була змушена зняти твір Каттелана.

Художник зробив три версії інсталяції, банани для яких він придбав у місцевому супермаркеті. Одну продав музею Гуггенхайма за $150 тисяч, а інші дві купили приватні колекціонери за $120 тисяч.

Sotheby's

Через пʼять років одну з інсталяцій, яка була в приватній колекції, вирішили виставити на аукціон.

«Ми маємо справу не лише з одним з найважливіших і визначних творів мистецтва, які [Каттелан] коли-небудь створював. Це справді один із творів, про які найбільше говорять», — вважає керівник відділу сучасного мистецтва в Америці Sotheby’s Девід Галперін.

На аукціон пустять усіх охочих — він буде публічним. Sotheby’s розраховує, що це спровокує багато дискусій і діалогів навколо поняття цінності в мистецтві.

Той, хто придбає «Коміка», отримає сертифікат справжності, який дає право демонструвати твір мистецтва і пояснює, як це правильно робити. До того ж переможець аукціону отримає рулон клейкої стрічки та банан. Їх можна замінювати за потреби.

Перш ніж «Коміка» виставлять на аукціон, Sotheby’s проведе з ним світове турне — відвідають Нью-Йорк, Лондон, Париж, Мілан, Гонконг, Дубай, Тайбей, Токіо і Лос-Анджелес.

Як раніше розповідав Мауріціо Каттелан, він працював над ідеєю інсталяції близько року — щоразу під час подорожей художник приклеював банан до стіни готельної кімнати, в якій зупинявся. Думав створити банан зі смоли та бронзи, потім банан, пофарбований бронзовою фарбою, але врешті-решт прокинувся з думкою, що банан повинен бути бананом. Кожна деталь «Коміка» продумана — аж до нахилу кута банана. А самі банани символізують міжнародну торгівлю, подвійний сенс і класичне пристосування для гумору.