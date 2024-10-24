LinkedIn оштрафували на €310 млн за незаконну обробку персональних даних у ЄС

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Ірландська комісія із захисту даних (DPC) оштрафувала LinkedIn на €310 млн за незаконну обробку персональних даних користувачів у Європейському Союзі для таргетування реклами без їхньої згоди.

Про це йдеться в повідомленні комісії.

Це рішення стосується розслідування, розпочатого 20 серпня 2018 року за скаргою французької неприбуткової організації La Quadrature Du Net. Спочатку скаргу подали до французького органу захисту даних, а потім передали до DPC.

Комісія перевіряла законність, справедливість і прозорість обробки персональних даних користувачів LinkedIn для аналізу поведінки та цільової реклами. Мова про дані, надані безпосередньо платформі LinkedIn її користувачами, а також дані, отримані через її сторонніх партнерів.

«Обробка персональних даних без належної правової підстави є явним і серйозним порушенням фундаментального права суб’єктів даних на захист даних», — заявив заступник голови комісії Грем Дойл.

LinkedIn отримала також вимогу упродовж трьох місяців привести свою європейську діяльність у відповідність до Загального регламенту захисту даних.

LinkedIn, як і багато інших великих технологічних компаній, має європейську штаб-квартиру в Ірландії, а це означає, що місцеві регулятори мають забезпечувати дотримання правил ЄС.