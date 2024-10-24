Туреччина вдарила по курдах в Іраку і Сирії після теракту в Анкарі

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Турецькі Військово-повітряні сили вдарили по позиціях бойовиків Курдської робітничої партії в Іраку і Сирії.

Про це повідомляє Міністерство оборони Туреччини.

Це сталося після вчорашнього теракту в турецькій столиці Анкарі, через який загинули четверо людей і 14 дістали поранення.

Як повідомили у відомстві, повітряну операцію проти терористичних цілей на півночі Іраку і Сирії провели «з метою усунення терористичних нападів на турецький народ і сили безпеки та задля гарантування безпеки кордонів».

У Міноборони Туреччини стверджують, що загалом вдалося успішно знищити 32 цілі, що належали терористам. Під час операції застосували «максимальну кількість вітчизняних боєприпасів», зазначили в Міноборони. Країна планує продовжувати повітряні операції.

У турецькому оборонному відомстві запевнили, що багатьох терористів вдалося нейтралізувати, запобігши шкоді невинним мирним людям, дружнім елементам, історичним і культурним цінностям, а також навколишньому середовищу.

Що передувало

Теракт біля одного з обʼєктів аерокосмічної компанії TUSAŞ стався ввечері 23 жовтня. Троє нападників підʼїхали до воріт охорони обʼєкта, підірвали автомобіль і вступили у збройну сутичку з охороною. Двох терористів ліквідували.