Генштаб ЗСУ: Минулої доби армія РФ втратила ще 1 240 своїх військових і 45 артсистем

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Telegram / Володимир Зеленський (Президент України)

За минулу добу, 23 жовтня, російська армія втратила ще 1 240 своїх військовослужбовців пораненими і вбитими, а також військову техніку.

Про це повідомив Генеральний штаб Збройних сил України.

Так, минулої доби Сили оборони знищили ще два російських танки, 25 бойових броньованих машин, 45 артилерійських систем, дві реактивні системи залпового вогню, 108 дронів оперативно-тактичного рівня, 69 автомобілів і чотири одиниці спеціальної техніки.

Загальні орієнтовні втрати росіян від початку повномасштабного вторгнення, за даними Генштабу, можна переглянути в інфографіці нижче:

Україна і Росія майже не дають інформації про свої втрати у війні. Москва офіційно востаннє називала кількість убитих у вересні 2022 року — тоді заявляли про 5 937 загиблих. Київ тривалий час цього не робив, заявляючи, що дані розкриють після війни.

25 лютого 2024 року президент України Володимир Зеленський вперше від початку повномасштабного вторгнення озвучив число загиблих українських військових — 31 тисяча. Кількості поранених і зниклих безвісти він не назвав.