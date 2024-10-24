Україна «цілить в опору російської культури» ― спиртзаводи. Огляд матеріалів іноземних медіа про війну 23 жовтня

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«Бабель»

Чимало видань написало про недавні влучання українських дронів по російських спиртзаводах ― зокрема в Тульській і Тамбовській областях. Зазвичай у цих публікацій іронічний стиль. Так, Business Insider назвав матеріал про це «Українські дронові атаки знайшли нову ціль: російський алкоголь», хоча в публікації й зазначається, що це обʼєкти військового значення, оскільки етанол використовують і для виготовлення пального, і в інших повʼязаних із бойовими діями цілях. А видання The New York Sun відкрито глузує, пишучи, що Україна «цілить в опору російської культури». Медіа нагадує, що росіяни ― світові лідери у споживанні горілки. Щомісяця кожен дорослий там випиває в середньому по 1,1 літра горілки, у середині XIX століття горілка приносила російській казні 40% надходжень, а німці у 1941-му, знаючи, наскільки «сто грамів» важливі для пересічного росіянина, навмисно зруйнували найбільший радянський горілчаний завод, московський «Кристал», пише видання.

The New York Times опублікували матеріал про фестиваль PesDay, який відбувся в Києві ще на початку вересня й зібрав близько 13 тисяч собак та їхніх власників. Видання зазначає, що з початком повномасштабної війни взаємини між українцями й собаками відчутно зміцніли. На фоні обстрілів ракетами й дронами сімʼї разом із собаками ховаються в укриттях чи коридорах, переживаючи стрес разом. Часто беруть собак із притулків, щоб і підбадьорити себе, і допомогти чотирилапим. Волонтери, які опікуються собачими притулками, кажуть, що особливо активно українці брали звідти собак після деокупації півночі України в 2022-му та після підриву росіянами Каховської ГЕС улітку 2023-го.

У грумерів ― тих, хто регулярно приводить до ладу шерсть собак, в останні кілька років відчутно побільшало роботи, пише видання. Ростуть продажі у виробників аксесуарів для собак ― один із виробників стверджує, що ріст перевищує 20% на рік. До повномасштабного вторгнення в Україні було по собаці на кожного третього українця. Зараз цей показник росте, хоча до американського ― собак рівно удвічі менше, ніж людей ― іще не виріс.

Чимало зі співрозмовників NYT на фестивалі сказали, що вирішили взяти собаку, щоб не переживати незгоди воєнного часу наодинці. В такі періоди особливо хочеться тепла, а собаки, які завжди раді господарю, його надають. Хтось заводить псів заради дітей, щоб «вони мали й інші яскраві спогади в цей тривожний час». А для когось, пише видання, це компромісний варіант у час, коли заводити дитину занадто ризиковано. Паралельно зі зростанням кількості домашніх собак Україна зараз ― країна з найнижчою у світі народжуваністю.

Видання завершує матеріал історією Тетяни Андрусь, 37-річної перекладачки. Вона довго відмовлялась заводити собаку, але тепер вирішила зробити це, зокрема для своєї 12-річної доньки. Невдовзі вони обидві виїдуть з України до США, де Тетяна планує працювати для благодійного фонду, організованого для допомоги Україні. В Україні залишається чоловік Тетяни, Володимир. Вона порадила йому завести ще одну собаку. «Це буде твоя дитина, ― сказала чоловікові Тетяна. ― Це буде твоя можливість мати сімʼю».

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