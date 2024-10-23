Теракт у Туреччині. Загинули четверо людей, понад 10 постраждали

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У результаті теракту в Анкарі біля заводу аерокосмічної компанії TUSAŞ загинули четверо людей.

Про це заявив президент Туреччини Реджеп Ердоган, передає Anadolu.

«Ми маємо чотирьох мучеників і 14 поранених. Я засуджую цей огидний теракт і бажаю Божого милосердя нашим мученикам», — сказав він.

Міністр внутрішніх справ Туреччини Алі Ерлікая підтвердив інформацію медіа, що двох нападників ліквідували. Особи інших двох загиблих поки не розкривають.

Що передувало

Теракт біля одного з обʼєктів аерокосмічної компанії TUSAŞ стався ввечері 23 жовтня. За даними медіа, троє нападників підʼїхали до воріт охорони обʼєкта, підірвали автомобіль і вступили в збройну сутичку з охороною.