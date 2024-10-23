В аптеках України вакцинуватимуть від грипу — перший пункт уже отримав дозвіл

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Перша аптека в Україні отримала дозвіл на проведення імунізації від грипу безпосередньо в аптечному пункті. Процедуру хочуть зробити подібною до щеплення в країнах Євросоюзу та США.

Про це повідомляє МОЗ України.

У відомстві очікують, що ініціативу підтримають самі заклади, щоб масштабувати кампанію. Проводити вакцинацію матимуть право лише ті аптеки, які отримали ліцензію МОЗ, мають необхідне обладнання, окреме приміщення для медичних маніпуляцій та зону очікування. Щепитимуть людей лише спеціально навчені цьому фармацевти.

«Досвід інших країн демонструє, що доступ до вакцинації в аптеках підвищує загальний рівень охоплення щепленнями, позитивно впливаючи на громадське здоров’я та, відповідно, зменшує навантаження на медичну систему, що особливо актуально в умовах війни», — каже міністр охорони здоров’я України Віктор Ляшко.

Як зробити щеплення проти грипу в аптеці:

отримати рецепт на вакцину у сімейного лікаря (це можна зробити дистанційно);

звернутися в аптеку, що отримала ліцензію на проведення вакцинації;

придбати вакцину в аптечному пункті;

заповнити згоду на проведення імунізації;

після процедури зачекати 30 хвилин та отримати довідку;

надати її своєму сімейному лікарю.

За інформацією МОЗ, протягом епідемічного сезону, з 30 вересня до 20 жовтня 2024 року, на ГРВІ, грип та COVID-19 перехворіло 351 729 українців. Робити щеплення від грипу бажано до початку зростання захворюваності — у вересні-жовтні. Це потрібно для утворення імунітету та достатньої кількості захисних антитіл. Втім, вакцинуватися можна і після початку сезонних спалахів грипу в регіоні.

Авторка: Анастасія Могилевець