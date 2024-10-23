У Туреччині стався теракт біля заводу аерокосмічної компанії, є загиблі і поранені

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У столиці Туреччини Анкарі біля заводу аерокосмічної компанії TUSAŞ стався теракт. Є загиблі і поранені.

Про це повідомив міністр внутрішніх справ Туреччини Алі Єрлікая.

«На жаль, у нас є загиблі та поранені після теракту. Громадськість буде проінформована про розвиток подій. Просимо взяти до уваги заяви офіційних джерел», — написав він.

CNN TÜRK пише, що поблизу компанії в районі Кахраманказан було чутно вибух та постріли.

За даними каналу, терористи підʼїхали до воріт охорони обʼєкта, підірвали автомобіль і вступили в збройну сутичку з охороною..

Телеканал A Haber з посиланням на джерела стверджує, що теракт влаштували троє людей, двох з них вже ліквідували.

На місце інциденту направили сили безпеки, пожежники та медичні бригади.