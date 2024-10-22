Львівʼянка отримала підозру за наругу над могилами військових 20 жовтня

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Правоохоронці зʼясували, хто 20 жовтня у Львові пошкодив могили військових — імовірно, йдеться про 48-річну львівʼянку.

Про це повідомляє поліція Львівської області.

Слідство за допомогою відео з камер спостережень зʼясувало, що жінка розкидала квіти, вінки та лампадки на 39 могилах військовослужбовців на полі Почесних поховань № 76 Личаківського кладовища у Львові.

Фігурантці справи повідомили про підозру в нарузі над могилою, їй загрожує до 5 років позбавлення волі.