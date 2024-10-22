«Аншлагу там немає». Гуманітарні організації мають доступ до окупованої Курщини, але мирному населенню допомагають українські військові

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Getty Images / «Бабель»

Гуманітарні організації, які хотіли допомогти мешканцям підконтрольної українським військам Курської області, мали можливість це зробити. Однак людям там зараз допомагають українські військові.

Про це в понеділок заявив президент Володимир Зеленський під час зустрічі з журналістами, відповідаючи на запитання, чи дозволяла Україна створити гуманітарний коридор у Курській області і надавати місцевому населенню допомогу, передає кореспондентка «Бабеля».

«Сигнали всім гуманітарним організаціям ми дали. Хто хотів приїхати, той приїхав. Аншлагу там немає», — зауважив Зеленський.

Він додав, що вдячний журналістам, які поїхали до окупованої Курщини, щоб це показати.

Зеленський зазначив, що є коридор, яким місцеве населення могло виїхати до РФ. Частина людей це зробила, тоді як решта досі живуть у Курській області і не збираються виїжджати. За словами Зеленського, українські військові допомагають їм з їжею, водою та ліками.

«Єдине, на що б я звернув увагу, — що Росія зруйнувала артилерією вже багато домівок їм. Люди там у шоці, вони не розуміють, як Росія може по них стріляти», — додав він

Зеленський також зазначив, що Курська операція мала великий міжнародний резонанс.

«Вона на всіх мала великий вплив. Особливо на гравців Глобального Півдня. Для них це, звісно, такий серйозний шок і сигнали, які говорять про стан армії Росії: протягом кількох місяців їхня армія не може витиснути українських військових з території РФ», — розповів президент.

Він додав, що на Курському напрямку українські військові продовжують виконувати свої завдання, і «будуть їх виконувати стільки, скільки буде потрібно».

«Це важливий аспект, їм потрібно це робити», — наголосив Зеленський.