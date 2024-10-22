Правоохоронці імітували вбивство бізнесмена Бейбутяна і викрили агента спецслужб РФ

Новини

Служба безпеки України і Нацполіція затримали агента російських спецслужб, який готував убивство голови громадського формування в Одесі. Йдеться про бізнесмена Геннадія Бейбутяна.

Про це повідомляють пресслужби СБУ і Нацполіції, не називаючи імені. Його «Бабелю» повідомили джерела в правоохоронних органах.

За даними слідства, спецслужба РФ замовила вбивство Бейбутяна, який публічно підтримував мобілізацію, щоб провести «показову» ліквідацію і дестабілізувати суспільно-політичну ситуацію в регіоні. Також російські спецслужби хотіли продовжити вбивства інших активістів із публічною проукраїнською позицією.

Українські правоохоронці провели багатоходову операцію та імітували вбивство, щоб знайти і затримати законспірованого російського агента — 43-річного громадянина України, який був у полі зору російських спецслужб з 2017 року, коли працював у службі безпеки одного з російських олігархічних кланів.

Правоохоронці інсценували вбивство, а фото- та відеодокази вони віддали «виконавцю» для передачі замовнику. Завданням агента було знайти кілера, який убив би Бейбутяна за $80 тисяч. Підставний «кілер» діяв під контролем правоохоронців.

Коли агент збирався передати «докази» замовного вбивства куратору з Росії, його затримали в публічному місці. Фігурант мав при собі бойову гранату Ф-1. Йому повідомили про підозри за закінчений замах на умисне вбивство та незаконне поводження зі зброєю. Також його дії можуть кваліфікувати як державну зраду.

Фігурант зараз під вартою. Йому загрожує довічне.