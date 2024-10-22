Кримінальний кодекс України відповідатиме нормам Римського статуту МКС. Президент підписав закон

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Пресслужба Офісу президента України

Президент Володимир Зеленський підписав закон № 11484, який приводить Кримінальний кодекс України (ККУ) у відповідність до норм Римського статуту Міжнародного кримінального суду.

Наразі положення ККУ не передбачають кримінальної відповідальності за злочини проти людяності та за воєнні злочини. Його положення системно не узгоджувались із сучасним міжнародним правом. Тому цей закон їх оновить, і українське законодавство відповідатиме нормам Римському статуту.

Закон криміналізує злочини проти людяності і вносить командну відповідальність, тобто командири нестимуть відповідальність за воєнні злочини своїх підлеглих, навіть якщо вони не скоювали їх особисто, але знали про них та ігнорували їх.

Також закон передбачає збільшення строка покарання за злочин агресії до довічного позбавлення волі.

Частину першу статті 442 КК (геноцид) викладуть у відповідності до тексту статті 6 Римського статуту МКС. Нова редакція передбачатиме, що під кримінальну відповідальність підпадає і заподіяння психічного розладу, щоб повністю чи частково знищити будь-яку національну, етнічну, расову чи релігійну групу людей.