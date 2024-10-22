У голови Миколаївської обласної МСЕК знайшли $450 тисяч і російський паспорт сина

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Служба безпеки викрила керівницю Миколаївської обласної медико-соціальної експертної комісії (МСЕК) на корупційних схемах для ухилення від призову.

Про це повідомила пресслужба СБУ.

У неї знайшли понад $450 тисяч, колекцію ювелірних виробів, які вона переховувала за різними адресами і російський паспорт її сина. Більшість грошей і коштовностей правоохоронці знайшли в помешканні сина — інтерна медичного вишу.

За даними СБУ, чоловік оформив громадянство Росії в колишньому генконсульстві РФ в Одесі до початку повномасштабної війни. На нього також оформлені три незадекларовані квартири.

Слідство встановило, що протягом 2015—2023 років очільниця МСЕК зазначала в деклараціях тільки офіційні прибутки на загальну суму близько двох мільйонів гривень.

У СБУ додають, що посадовиця у 2023 році оформила собі та сину II групу інвалідності, щоб отримувати від держави додаткові пільги та соціальні виплати.

Правоохоронці вирішують питання про повідомлення чиновниці про підозру. Триває розслідування.

У пресслужбі СБУ не розголошують імені фігурантки, але на сайті Управління здоровʼя Миколаївської облдержадміністрації головою обласної МСЕК називають Юскевич Віту Валентинівну.