У голови Миколаївської обласної МСЕК знайшли $450 тисяч і російський паспорт сина
- Автор:
- Ліза Бровко
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Служба безпеки викрила керівницю Миколаївської обласної медико-соціальної експертної комісії (МСЕК) на корупційних схемах для ухилення від призову.
Про це повідомила пресслужба СБУ.
У неї знайшли понад $450 тисяч, колекцію ювелірних виробів, які вона переховувала за різними адресами і російський паспорт її сина. Більшість грошей і коштовностей правоохоронці знайшли в помешканні сина — інтерна медичного вишу.
За даними СБУ, чоловік оформив громадянство Росії в колишньому генконсульстві РФ в Одесі до початку повномасштабної війни. На нього також оформлені три незадекларовані квартири.
Слідство встановило, що протягом 2015—2023 років очільниця МСЕК зазначала в деклараціях тільки офіційні прибутки на загальну суму близько двох мільйонів гривень.
У СБУ додають, що посадовиця у 2023 році оформила собі та сину II групу інвалідності, щоб отримувати від держави додаткові пільги та соціальні виплати.
Правоохоронці вирішують питання про повідомлення чиновниці про підозру. Триває розслідування.
У пресслужбі СБУ не розголошують імені фігурантки, але на сайті Управління здоровʼя Миколаївської облдержадміністрації головою обласної МСЕК називають Юскевич Віту Валентинівну.
- На початку жовтня суд взяв під варту голову Хмельницької обласної МСЕК Тетяну Крупу. Її підозрюють у незаконному збагаченні на мільйони гривень у справі про незаконне оформлення інвалідності чоловікам.
- Правоохоронці провели обшуки в кабінеті та за місцем проживання Тетяни Крупи — знайшли мільйони доларів готівкою, а також незадекларовані активи та мільйони на закордонних рахунках. Правоохоронці стверджують, що викрили Крупу та її сина — голову обласного Пенсійного фонду — на незаконному збагаченні.