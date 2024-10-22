Уночі ППО збила 42 російських дрони

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У ніч на 22 жовтня українська ППО знищила 42 російських дрони.

Про це повідомило командування Повітряних сил України.

Telegram / Повітряні Сили ЗС України

Протягом ночі Росія запустила по Україні 60 безпілотників, серед яких Shahed і дрони невстановленого типу. Їх збивали в Сумській, Дніпропетровській, Черкаській, Донецькій, Запорізькій, Київській, Херсонській та Харківській областях.

Більшість ударних дронів збили на Сумщині. Там через російську атаку загинули три людини, серед яких дитина.

Крім того, 10 російських дронів були локаційно втрачені. Один безпілотник полетів у Білорусь, ще три повернулись назад у Росію. Ще один ворожий дрон досі в повітряному просторі України.