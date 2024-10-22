Генштаб: За добу Росія залишилася без 1 350 військових і 8 танків

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Getty Images / «Бабель»

Армія РФ втратила ще 1 350 військовослужбовців убитими й пораненими, а також десятки одиниць військової техніки протягом минулої доби, 21 жовтня.

Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.

Українські бійці знищили вісім російських танків, 24 бойові броньовані машини, 34 артилерійські системи, дві реактивні системи залпового вогню, два засіби ППО, 71 дрон оперативно-тактичного рівня, 77 одиниць автомобільної техніки і 20 одиниць спецтехніки.

Загальні орієнтовні втрати росіян від початку повномасштабного вторгнення, за даними Генштабу, можна переглянути в інфографіці нижче:

Facebook / Генеральний штаб ЗСУ

Україна і Росія майже не дають інформації про свої втрати у війні. Москва офіційно востаннє називала кількість убитих у вересні 2022 року — тоді заявляли про 5 937 загиблих. Київ тривалий час цього не робив, заявляючи, що дані розкриють після війни.

25 лютого 2024 року президент України Володимир Зеленський вперше від початку повномасштабного вторгнення озвучив число загиблих українських військових — 31 тисяча. Кількості поранених і зниклих безвісти він не назвав.